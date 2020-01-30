Зеленский утвердил состав украинской части Стратегического совета высокого уровня с Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав украинской части Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой. Об этом говорится в соответствующем указе Президента № 30/2020 от 30 января, передает УНН.
“На смену статьи 2 Указа Президента Украины от 11 января 2012 года № 9 „Вопрос Украинской части Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой“ (с изменениями, внесенными Указами от 19 марта 2015 года № 155, от 5 октября 2016 года № 431 и от 6 октября 2017 года № 308) утвердить новый персональный состав Украинской части Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой (прилагается)”, — говорится в указе.
Так, теперь в украинскую часть Стратегического совета входят, сам Зеленский, руководитель ОП Андрей Богдан, помощник Президента Андрей Ермак, заместитель Богдана Игорь Жовква, министр обороны Андрей Загороднюк, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Как сообщал УНН, в конце августа Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган телефону обсудили планы провести очередное заседание Стратегического совета высокого уровня.