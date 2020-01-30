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Зеленський затвердив склад української частини Стратегічної ради високого рівня з Туреччиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад української частини Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою. Про це йдеться у відповідному указі Президента № 30/2020 від 30 січня, передає УНН.

Зеленський затвердив склад української частини Стратегічної ради високого рівня з Туреччиною

“На зміну статті 2 Указу Президента України від 11 січня 2012 року № 9 „Питання Української частини Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою“ (зі змінами, внесеними Указами від 19 березня 2015 року № 155, від 5 жовтня 2016 року № 431 та від 6 жовтня 2017 року № 308) затвердити новий персональний склад Української частини Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою (додається)”, — йдеться в указі.

Так, тепер до української частини Стратегічної ради входять, сам Зеленський, керівник ОП Андрій Богдан, помічник Президента Андрій Єрмак, заступник Богдана Ігор Жовква, міністр оборони Андрій Загороднюк, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій оржель та очільник МЗС України Вадим Пристайко.

Як повідомляв УНН, наприкінці серпня Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган телефоном обговорили плани провести чергове засідання Стратегічної ради високого рівня.

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