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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Зеленский отрицает причастность Украины к взрывам на "Северных потоках"

Киев • УНН

 • 215194 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет доказательств того, что Киев стоит за взрывами, которые повредили трубопроводы “Северный поток” и отрицает любую причастность к этому, сообщает Politico, передает УНН

Зеленский отрицает причастность Украины к взрывам на "Северных потоках"

Цитата

"Я президент и отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил", - заявил Зеленский.

Детали

В дополнение президент Украины сказал: "Покажите нам доказательства. Если это сделали наши военные, покажите нам доказательства".

Согласно утечке документов, размещенных в Интернете, США имели секретную информацию о том, что Украина планировала атаковать газопроводы в Балтийском море за три месяца до того, как они были серьезно повреждены подводными взрывами, произошедшими 26 сентября. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

Утверждается, что этот план был обнаружен службой безопасности одного из европейских союзников Вашингтона и передан ЦРУ в июне прошлого года. Это сообщение, было частью транша секретных разведывательных данных, которыми поделился в социальной сети Discord Джек Тейшейра, военнослужащий Национальной гвардии США, которому сейчас предъявлены обвинения в шпионаже.

По информации, заговорщики должны были докладывать Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному, говорится в отчете.

Отмечается, что разведка установила, что план был приостановлен, и нет никаких доказательств того, что атака была осуществлена Украиной.

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