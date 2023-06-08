Зеленський заперечив причетність України до вибухів на "Північних потоках"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що немає доказів того, що Київ стоїть за вибухами, які пошкодили трубопроводи “Північний потік” і заперечив будь-яку причетність до цього, повідомляє Politico, передає УНН.
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"Я президент і віддаю відповідні накази. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи так не вчинив", - заявив Зеленський.
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У доповнення президент України сказав: "Покажіть нам докази. Якщо це зробили наші військові, покажіть нам докази".
Згідно з витоком документів, розміщених в Інтернеті, США мали секретну інформацію про те, що Україна планувала атакувати газопроводи в Балтійському морі за три місяці до того, як вони були серйозно пошкоджені підводними вибухами, що відбулись 26 вересня. Про це повідомила у вівторок газета The Washington Post.
Стверджується, що цей план був виявлений службою безпеки одного з європейських союзників Вашингтона і переданий ЦРУ в червні минулого року. Це повідомлення, було частиною траншу секретних розвідувальних даних, якими поділився в соціальній мережі Discord Джек Тейшейра, військовослужбовець Національної гвардії США, якому зараз пред'явлені звинувачення в шпигунстві.
За інформацією, змовники повинні були доповідати Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, йдеться у звіті.
Зазначається, що озвідка встановила, що план був призупинений, і немає жодних доказів того, що атака була здійснена Україною.
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