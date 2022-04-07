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Зеленский призывает Грецию помочь спасти Мариуполь

Киев • УНН

 • 243049 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский во время обращения к народу и политиков Греции призвал помочь реализовать мирную миссию по спасению жителей Мариуполя, пишет УНН.

Зеленский призывает Грецию помочь спасти Мариуполь

Цитата

"Филики Этерия", созданная в нашей Одессе, сыграла такую роль в истории вашего государства, которую невозможно переоценить. И я призываю вас сейчас, открыто, создать такой новый союз друзей, который сможет спасти украинцев и греков юга нашего государства. Которая сможет помочь Мариуполю", - сказал Зеленский.

Детали

По словам Президента, город нуждается в гуманитарной помощи, нуждается в спасении оттуда людей - уцелевших и раненых.

Как отметил он, россия блокирует Мариуполь с начала марта, на земле и на море. Не пропускает туда даже элементарные гуманитарные грузы.

“Я уверен, что сила Греции может помочь реализовать эту миссию. Счет идет на дни", - добавил Глава государства.

Ранее

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых примерно 210 - дети.

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