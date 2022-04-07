Зеленський закликає Грецію допомогти врятувати Маріуполь

Цитата

"Філікі Етерія", створена у нашій Одесі, відіграла таку роль в історії вашої держави, яку неможливо переоцінити. І я закликаю вас зараз, відкрито, створити таку нову спілку друзів, яка зможе врятувати українців та греків півдня нашої держави. Яка зможе допомогти Маріуполю”, - сказав Зеленський.

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Зі слів Президента, місто потребує гуманітарної допомоги, потребує порятунку звідти людей – вцілілих і поранених.

Як зазначив він, Росія блокує Маріуполь з початку березня, на землі блокує і на морі. Не пропускає туди навіть елементарні гуманітарні вантажі.

“Я впевнений, що сила Греції може допомогти реалізувати цю місію. Рахунок іде на дні”, - додав Глава держави.

Раніше

Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти.