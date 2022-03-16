Зеленский призвал США наложить санкции на всех российских политиков

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“Новые пакеты санкций нужны каждую неделю. До тех пор, пока российская военная машина не остановится. Нужны ограничения для всех на ком держится этот несправедливый режим. Мы предлагаем Соединенным Штатам внести в санкционные списки всех политических лиц Российской Федерации, которые остаются на официальных должностях и не разрывают связей с теми, кто ответственен за агрессию против Украины. От депутатов госдумы - до последнего чиновника, которому не хватает морали, чтобы порвать с государственным террором”, - сказал Зеленский.

Детали

По словам президента, все американские компании должны выйти из России, покинуть этот рынок, залитый украинской кровью.

Также Зеленский настаивает, что все американские порты должны закрыть для российских товаров и кораблей.

Напомним

Как писал УНН, накануне Зеленский призвал украинцев во всем мире давить на бизнес, чтобы он выходил с российского рынка.