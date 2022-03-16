Зеленський закликав США накласти санкції на всіх російських політиків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в своєму виступі у Конгресі США закликав запровадити санкції щодо усіх політичних осіб рф, які залишаються на офіційних посадах і не намагаються протистояти агресії проти України, передає кореспондент УНН.
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“Нові пакети санкцій потрібні щотижня. Доти, доки російська військова машина не зупиниться. Потрібні обмеження для усіх на кому тримається цей несправедливий режим. Ми пропонуємо Сполученим Штатам внести у санкційні списки усіх політичних осіб Російської Федерації, які залишаються на офіційних посадах і не розривають звʼязків з тими, хто відповідальний за агресію проти України. Від депутатів держдуми – до останнього чиновника, якому не вистачає моралі, щоб порвати з державним терором”, - сказав Зеленський.
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За словами президента, усі американські компанії мають вийти з Росії, покинути цей ринок, залитий українською кровʼю.
Також Зеленський наполягає, що всі американські порти мають закрити для російських товарів та кораблів.
Нагадаємо
Як писав УНН, напередодні Зеленський закликав українців в усьому світі тиснути на бізнес, щоб він виходив з російського ринку.