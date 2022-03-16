Зеленський закликав США накласти санкції на всіх російських політиків

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 8619 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 27087 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 36863 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 75684 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 138621 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 161039 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 209104 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199460 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186574 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157686 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.8 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 64424 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 68121 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 61450 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 64577 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 62166 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 48391 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 35221 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 221040 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 345480 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 602793 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 66987 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 107068 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 133755 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 155834 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 168790 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Зеленський закликав США накласти санкції на всіх російських політиків

Зеленський закликав США накласти санкції на всіх російських політиків

Київ • УНН

 • 123813 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в своєму виступі у Конгресі США закликав запровадити санкції щодо усіх політичних осіб рф, які залишаються на офіційних посадах і не намагаються протистояти агресії проти України, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Нові пакети санкцій потрібні щотижня. Доти, доки російська військова машина не зупиниться. Потрібні обмеження для усіх на кому тримається цей несправедливий режим. Ми пропонуємо Сполученим Штатам внести у санкційні списки усіх політичних осіб Російської Федерації, які залишаються на офіційних посадах і не розривають звʼязків з тими, хто відповідальний за агресію проти України. Від депутатів держдуми – до останнього чиновника, якому не вистачає моралі, щоб порвати з державним терором”, - сказав Зеленський.

Деталі

За словами президента, усі американські компанії мають вийти з Росії, покинути цей ринок, залитий українською кровʼю.

Також Зеленський наполягає, що всі американські порти мають закрити для російських товарів та кораблів.

Нагадаємо

Як писав УНН, напередодні Зеленський закликав українців в усьому світі тиснути на бізнес, щоб він виходив з російського ринку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,865.07