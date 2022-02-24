Зеленский призвал россиян выйти на площади и обратиться к Путину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 Февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян выйти на площади и обратиться к президенту России Владимиру Путину с заявлением, что не хотят войны, передает корреспондент УНН.
Цитата
"Мы видим, что многие россияне шокированы тем, что происходит. Кое-кто из россиян уже призывает в социальных сетях, что они против войны. Мы это видим, но руководство РФ это вряд увидит. Поэтому просьба, если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну, пожалуйста, выходите на площади и обращайтесь к президенту своей страны. Мы украинцы находимся на своей земле. Вы русские, сейчас ваши военные начали войну в нашем государстве", - сказал Зеленский.
Детали
Он подчеркнул, что очень хотел бы, чтобы россияне высказывались на Красной площади, на улицах, в Петербурге и других городах России, а не только в Instagram.
Дополнение
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян выйти на протесты против войны с Украиной.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины введено военное положение.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.