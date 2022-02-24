Зеленський закликав росіян вийти на площі та звернутися до Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав росіян вийти на площі та звернутися до президента Росії Володимира Путіна з заявою, що не хочуть війни, передає кореспондент УНН.
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"Ми бачимо, що багато росіян шоковані тим, що відбувається. Дехто з росіян вже закликає у соціальних мережах, що вони проти війни. Ми це бачимо, але керівництво РФ це навряд побачить. Тому прохання, якщо ви нас чуєте, якщо ви нас розумієте, якщо ви розумієте, що ви наступаєте на незалежну країну, будь ласка, виходьте на площі та звертайтеся до президента своєї країни. Ми українці знаходимося на своїй землі. Ви росіяни, зараз ваші військові розпочали війну в нашій державі", - сказав Зеленський.
Деталі
Він наголосив, що дуже хотів би, щоб росіяни висловлювалися на Червоній площі, на вулицях, в Петербурзі та інших містах Росії, а не тільки в Instagram.
Доповнення
Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав росіян вийти на протести проти війни з Україною.
Контекст
Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України введено воєнний стан.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.