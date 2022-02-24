Зеленський закликав росіян вийти на протести проти війни з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав росіян вийти на протести проти війни з Україною, передає кореспондент УНН.
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"Відсьогодні наші держави по різні боки світової історії. Російська держава стоїть на шляху зла, але багато чого залежить все ж таки від російського народу. Громадяни Росії сьогодні самі будуть обирати на якому шляху кожен з них особисто. Всім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти та заявити протести проти цієї війни, проти війни з Україною", - сказав Зеленський.
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Президент також звернувся до українців із закликом, щоб вони розповідали своїм знайомим росіянам правду про війну в Україні.
"Шановні громадяни, в кого є родичі в Росії, в кого є друзі, журналісти, хто знає блогерів, будь ласка, звертайтеся до них, вони повинні постійно говорити про це, тоді Росія буде знати правду", - закликав Зеленський.
Контекст
Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України введено воєнний стан.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.