Зеленский призвал россиян выйти на протесты против войны с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян выйти на протесты против войны с Украиной, передает корреспондент УНН.
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"С сегодняшнего дня наши государства по разные стороны мировой истории. Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит все же от российского народа. Граждане России сегодня сами будут выбирать на каком пути каждый из них лично. Всем, кто в России еще не потерял совесть, время выйти и заявить протесты против этой войны, против войны с Украиной", - сказал Зеленский.
Детали
Президент также обратился к украинцам с призывом, чтобы они рассказывали своим знакомым россиянам правду о войне в Украине.
"Уважаемые граждане, у кого есть родственники в России, у кого есть друзья, журналисты, кто знает блоггеров, пожалуйста, обращайтесь к ним, они должны постоянно говорить об этом, тогда Россия будет знать правду", - призвал Зеленский.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины введено военное положение.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.