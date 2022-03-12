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Президент призвал Раду отменить налог на бензин и дизель. Стефанчук уже готовит заседание

Президент призвал Раду отменить налог на бензин и дизель. Стефанчук уже готовит заседание

Киев • УНН

 • 85645 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду отменить налог на бензин и дизель. По его словам, председатель ВР Руслан Стефанчук уже занимается организацией соответствующего заседания, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Кабинет министров Украины принял несколько очень важных решений. Согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциза на топливо, на бензин, дизель. Это делается не только в контексте посевной кампании, которую нужно начинать как всегда, очень быстро, срочно. Но и в расчете на потребности всех наших граждан Украины. Чтобы не было дефицита горючего в стране. Депутаты Верховной Рады должны безотлагательно поддержать это решение своим голосованием. Председатель ВР Руслан Стефанчук уже занимается организацией соответствующего заседания", - рассказал Зеленский.

Детали

Также Зеленский сообщил, что для поддержки тех украинских громад, которые принимают переселенцев из районов боевых действий, правительство приняло решение о компенсациях местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей.

“По предварительной оценке, громады минимум десяти областей Украины получат конкретные деньги от центральной власти, чтобы переселенцы были обеспечены всем. Украинцы! Украинки! Сейчас время, которое требует от всех нас быть эффективными и в рутинных делах. Выполнять свою работу на сто процентов, помогать коллегам, заботиться о своих близких. И при этом отдавать все, что необходимо, для нашей обороны, для нашей армии, для наших защитников и защитниц”, - сказал Зеленский.

Дополнение

Кабинет министров Украины вынес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который отменяет акциз на топливо и снижает ставку НДС с 20% до 7%.

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