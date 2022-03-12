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Президент закликав Раду скасувати податок на бензин та дизель. Стефанчук вже готує засідання

Президент закликав Раду скасувати податок на бензин та дизель. Стефанчук вже готує засідання

Київ • УНН

 • 85647 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду скасувати податок на бензин та дизель. З його слів, голова ВР Руслан Стефанчук вже займається організацією відповідного засідання, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Кабінет міністрів України ухвалив декілька дуже важливих рішень. Узгоджене повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне, на бензин, дизель. Це робиться не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно розпочинати як завжди, дуже швидко, терміново. А й із розрахунку на потреби всіх наших громадян України. Щоб не було дефіциту пального в країні. Депутати Верховної Ради мають невідкладно підтримати це рішення своїм голосуванням. Голова ВР Руслан Стефанчук вже займається організацією відповідного засідання”, - розповів Зеленський.

Деталі

Також Зеленський повідомив, що для підтримки тих українських громад, які приймають переселенців з районів бойових дій, уряд ухвалив рішення про компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг при розміщенні людей.

“За попередньою оцінкою, громади мінімум десяти областей України отримають конкретні гроші від центральної влади, щоб переселенці були забезпечені усім. Українці! Українки! Зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними і в рутинних справах. Виконувати свою роботу на сто відсотків, допомагати колегам, дбати про своїх близьких. І при цьому віддавати все, що необхідно, для нашої оборони, для нашої армії, для наших захисників і захисниць”, - сказав Зеленський.

Доповнення

Кабінет міністрів України виніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%.

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