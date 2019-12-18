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Зеленский призвал парламент отменить "соевые правки"

Зеленский призвал парламент отменить "соевые правки"

Киев  •  УНН

 • 9946 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и Верховную Раду Украины безотлагательно обеспечить принятие закона о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отменить так называемые "соевые правки". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Обратитесь к Арахамии (глава фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамия. - ред.), соберите ключевых глав фракций, чтобы проанализировать все "продуктовые правки" и отменить эти "соевые правки", - сказал Зеленский обращаясь к замминистра во время встречи с представителями аграрии Киевской области.

Отмечается, что из-за правки об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса (так называемые "соевые правки"), которые были внесены в Налоговый кодекс Украины в 2017 году, малые и средние производители этой продукции потеряли возможность экспортировать ее и получать бюджетное возмещение НДС.

"Ведь фермеры с площадью земли до 1 тыс. гектаров не могут сформировать экспортную партию сои и рапса, и вынуждены сбывать продукцию переработчикам на невыгодных условиях, теряя при этом 20-25% с каждой тонны произведенной продукции", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект № 2446 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур".

"Документ предусматривает поддержку отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе в отношении производителей сои и рапса", - отмечается в сообщении.

Напомним, Зеленский предложил продавать в одни руки до 10 гектаров земли.

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