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Зеленський закликав парламент скасувати "соєві правки"

Зеленський закликав парламент скасувати "соєві правки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав уряд та Верховну Раду України невідкладно забезпечити ухвалення закону про підтримку вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції та скасувати так званих "соєвих правок". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОП.

"Зверніться до Арахамії (голови фракції партії "Слуга Народу" Давида Арахамії. – ред.), зберіть ключових голів фракцій, щоб проаналізувати всі "продуктові правки" і скасувати ці "соєві правки", – сказав Зеленський звертаючись до заступник міністра під час зустрічі з представниками аграрії Київщини.

Зазначається, що через правки про скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку (так звані "соєві правки"), які були внесені у Податковий кодекс України у 2017 році, малі та середні виробники цієї продукції втратили можливість експортувати її та отримувати бюджетне відшкодування ПДВ.

"Адже фермери з площею землі до 1 тис. гектарів не можуть сформувати експортну партію сої та ріпаку й змушені збувати продукцію переробникам на невигідних умовах, втрачаючи при цьому 20-25% з кожної тонни виробленої продукції", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект № 2446 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур".

"Документ передбачає підтримку для вітчизняної сільськогосподарської продукції, серед іншого щодо виробників сої та ріпаку", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 гектарів землі.

Українські Національні Новини

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