Зеленський закликав парламент скасувати "соєві правки"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав уряд та Верховну Раду України невідкладно забезпечити ухвалення закону про підтримку вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції та скасувати так званих "соєвих правок". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОП.
"Зверніться до Арахамії (голови фракції партії "Слуга Народу" Давида Арахамії. – ред.), зберіть ключових голів фракцій, щоб проаналізувати всі "продуктові правки" і скасувати ці "соєві правки", – сказав Зеленський звертаючись до заступник міністра під час зустрічі з представниками аграрії Київщини.
Зазначається, що через правки про скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку (так звані "соєві правки"), які були внесені у Податковий кодекс України у 2017 році, малі та середні виробники цієї продукції втратили можливість експортувати її та отримувати бюджетне відшкодування ПДВ.
"Адже фермери з площею землі до 1 тис. гектарів не можуть сформувати експортну партію сої та ріпаку й змушені збувати продукцію переробникам на невигідних умовах, втрачаючи при цьому 20-25% з кожної тонни виробленої продукції", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект № 2446 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур".
"Документ передбачає підтримку для вітчизняної сільськогосподарської продукції, серед іншого щодо виробників сої та ріпаку", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 гектарів землі.