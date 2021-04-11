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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188960 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273288 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157384 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей

Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей было установлена корзина цветов от Президента Украины Владимира Зеленского в Мемориальном комплексе “Бабий Яр” в Киеве, пишет УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Детали

Также состоялось возложение цветочных композиций к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере и памятному знаку “Память ради будущего” на территории Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр”.

“В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов”, — отметил Глава Украинского государства.

Дополнение

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион снова призвал украинское правительство принять определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA). Об этом он сказал в видеообращении к национальному дню памяти Йом а-Шоа.

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