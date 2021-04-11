Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей было установлена корзина цветов от Президента Украины Владимира Зеленского в Мемориальном комплексе “Бабий Яр” в Киеве, пишет УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
Детали
Также состоялось возложение цветочных композиций к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере и памятному знаку “Память ради будущего” на территории Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр”.
“В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов”, — отметил Глава Украинского государства.
Дополнение
Посол Израиля в Украине Джоэл Лион снова призвал украинское правительство принять определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA). Об этом он сказал в видеообращении к национальному дню памяти Йом а-Шоа.