Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів

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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів було встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до Меморіального комплексу “Бабин Яр” у місті Києві, пише УНН з посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Деталі

Також відбулося покладання квіткових композицій до пам’ятного знака загиблим у Сирецькому концентраційному таборі та пам’ятного знака “Пам’ять заради майбутнього” на території Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”.

“У роки Другої світової війни у нацистських таборах, катівнях, на каторжних роботах Україна втратила безліч своїх синів і доньок. Ми пам’ятаємо про них усіх. У нинішні непрості й тривожні часи українці та весь цивілізований світ мають продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни та навіть можливості повторення подібних жахіть”, — зазначив Глава Української держави.

Доповнення

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон вкотре закликав український уряд прийняти визначення антисемітизму Міжнародного альянсу пам’яті жертв Голокосту (IHRA). Про це він сказав у відеозверненні щодо національного дня пам’яті Йом га-Шоа.

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