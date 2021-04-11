Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів було встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до Меморіального комплексу “Бабин Яр” у місті Києві, пише УНН з посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Деталі
Також відбулося покладання квіткових композицій до пам’ятного знака загиблим у Сирецькому концентраційному таборі та пам’ятного знака “Пам’ять заради майбутнього” на території Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”.
“У роки Другої світової війни у нацистських таборах, катівнях, на каторжних роботах Україна втратила безліч своїх синів і доньок. Ми пам’ятаємо про них усіх. У нинішні непрості й тривожні часи українці та весь цивілізований світ мають продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни та навіть можливості повторення подібних жахіть”, — зазначив Глава Української держави.
Доповнення
Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон вкотре закликав український уряд прийняти визначення антисемітизму Міжнародного альянсу пам’яті жертв Голокосту (IHRA). Про це він сказав у відеозверненні щодо національного дня пам’яті Йом га-Шоа.