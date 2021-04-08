Посол Ізраїлю вчергове закликав Україну прийняти визначення "антисемітизму"

Цитата

“Сьогодні ми повинні бути дуже обережними. Якщо ми кажемо #NeverAgain (ніколи знову — ред.), ми повинні щось робити. Нам потрібно боротися з вірусом антисемітизму. Ми не можемо дозволити антисемітизму бути присутнім у будь-якому суспільстві. Антисемітизм — це не єврейська проблема. Це проблема суспільства, де воно є. Тож я закликаю український уряд прийняти визначення антисемітизму IHRA. Розуміючи, що таке антисемітизм, ви можете з ним боротися. Але якщо ви цього не розумієте, як ви можеш з цим боротися”, — сказав посол у заяві.

Деталі

Джоел Ліон розповів, що сьогодні вшановується Йом га-Шоа — день ретроспекції.

“Це день, коли ми згадуємо всіх, кого вбивали в Європі лише тому, що вони були євреями. Важко уявити, як сусід може піти проти свого сусіда, як працівник може піти проти свого співробітника. Але це те, що було зроблено”, — пояснив дипломат.

Що було раніше

Минулого року Джоел Ліон також закликав владу України законодавчо ухвалити визначення антисемітизму Міжнародного альянсу пам’яті жертв Голокосту, однак з того часу нічого не змінилось.

Довідково

Варто відзначити, IHRA має наступне визначення: “Антисемітизм — це певне сприйняття євреїв, яке може бути виражено як ненависть до євреїв. Риторичні і фізичні прояви антисемітизму направлені на єврейських або неєврейських людей і / або їх власність, на єврейські громадські установи та релігійні об’єкти”.