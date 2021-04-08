Посол Израиля в очередной раз призвал Украину принять определение "антисемитизма"

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“Сегодня мы должны быть очень осторожными. Если мы говорим #NeverAgain (никогда снова — ред.), мы должны что-то делать. Нам нужно бороться с вирусом антисемитизма. Мы не можем позволить антисемитизму присутствовать в любом обществе. Антисемитизм — это не еврейская проблема. Это проблема общества, где оно есть. Поэтому я призываю украинское правительство принять определение антисемитизма IHRA. Понимая, что такое антисемитизм, вы можете с ним бороться. Но если вы этого не понимаете, как вы можешь с этим бороться”, — сказал посол в заявлении.

Детали

Джоэл Лион рассказал, что сегодня отмечается Йом ха-Шоа — день ретроспекции.

“Это день, когда мы вспоминаем всех, кого убивали в Европе только потому, что они были евреями. Трудно представить, как сосед может пойти против своего соседа, как работник может пойти против своего сотрудника. Но это то, что было сделано”, — пояснил дипломат.

Что было раньше

В прошлом году Джоэл Лион также призвал власти Украины законодательно принять определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста, однако с тех пор ничего не изменилось.

Справка

Стоит отметить, IHRA имеет следующее определение: “Антисемитизм — это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены на еврейских или нееврейских людей и/или их собственность, на еврейские общественные учреждения и религиозные объекты”.