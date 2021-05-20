Зеленский требует посадок воров "Укрзализныци"

В свое время предприятие набрало кредитов на сотни миллионов долларов, уточнил президент.

“Они брали кредиты до меня, при мне этого не было. Брали кредиты на 100, 200, 300 миллионов долларов под 10-12% годовых. А зарабатывала на этом та или иная прокладка между отдельным банком и „Укрзализныцей“. То есть, одна из причин банкротства Укразализныци — накопление кредитов по очень высокой процентной ставке. Вот на чем они зарабатывали”, — сказал Зеленский.

Президент пообещал навести порядок в компании в ближайшее время.

“„Укрзализныця“ — это предприятие-банкрот уже много лет. И только силой и посадками там можно навести порядок. В свою очередь руководство „Укрзализныци“ будет меняться до тех пор, пока не придет человек, который изменит ситуацию на всех уровнях предприятия — с высшей до самой низкой”, — резюмировал он.

Дополнение

С января этого года в Верховной Раде работает Временная следственная комиссия по вопросам оценки критического состояния “Укрзализныци”. Возглавляет ВСК народный депутат от фракции “Слуга народа” Юлия Гришина.

За период работы ВСК по “Укрзализныци” уволен председатель правления Владимир Жмак и член правления Иракли Эзугбая. В конце апреля ВСК призвала Кабмин уволить всех членов Наблюдательного Совета и правление “Укрзализныци”.

Также ВСК обратила внимание на бездействие НАБУ, при попустительстве которого в “Укрзализныце” реализовывали различные схемы обогащения. НАБУ в свою очередь заявило о несостоятельности бороться с коррупцией в “Укрзализныци”.

За прошлый год НАБУ и САП направили в суд только одно дело касательно “Укрзализныци” и то пятилетней давности. При этом главный “железнодорожный” детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов отрабатывал гранты фонда “Возрождение” Джорджа Сороса на тренингах и лекциях в Clubhouse.