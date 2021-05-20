Зеленский требует посадок воров "Укрзализныци"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 46052 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 93230 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 107058 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 276244 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 159904 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 430958 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 327486 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219676 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247113 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256577 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.4м/с
68%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 28771 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 56077 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 41009 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 22195 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 17756 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 41633 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 56698 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 161184 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 276271 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 430979 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 20092 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 28549 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 57867 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 81279 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 65844 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Зеленский требует посадок воров "Укрзализныци"

Киев • УНН

 • 18092 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. “Укрзализныця” скатилась в банкротство из-за непутевых руководителей и мошеннических схем. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Зеленский требует посадок воров "Укрзализныци"

В свое время предприятие набрало кредитов на сотни миллионов долларов, уточнил президент.

“Они брали кредиты до меня, при мне этого не было. Брали кредиты на 100, 200, 300 миллионов долларов под 10-12% годовых. А зарабатывала на этом та или иная прокладка между отдельным банком и „Укрзализныцей“. То есть, одна из причин банкротства Укразализныци — накопление кредитов по очень высокой процентной ставке. Вот на чем они зарабатывали”, — сказал Зеленский.

Президент пообещал навести порядок в компании в ближайшее время.

“„Укрзализныця“ — это предприятие-банкрот уже много лет. И только силой и посадками там можно навести порядок. В свою очередь руководство „Укрзализныци“ будет меняться до тех пор, пока не придет человек, который изменит ситуацию на всех уровнях предприятия — с высшей до самой низкой”, — резюмировал он.

Дополнение

С января этого года в Верховной Раде работает Временная следственная комиссия по вопросам оценки критического состояния “Укрзализныци”. Возглавляет ВСК народный депутат от фракции “Слуга народа” Юлия Гришина.

За период работы ВСК по “Укрзализныци” уволен председатель правления Владимир Жмак и член правления Иракли Эзугбая. В конце апреля ВСК призвала Кабмин уволить всех членов Наблюдательного Совета и правление “Укрзализныци”.

Также ВСК обратила внимание на бездействие НАБУ, при попустительстве которого в “Укрзализныце” реализовывали различные схемы обогащения. НАБУ в свою очередь заявило о несостоятельности бороться с коррупцией в “Укрзализныци”.

За прошлый год НАБУ и САП направили в суд только одно дело касательно “Укрзализныци” и то пятилетней давности. При этом главный “железнодорожный” детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов отрабатывал гранты фонда “Возрождение” Джорджа Сороса на тренингах и лекциях в Clubhouse.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12