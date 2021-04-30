Звільнити керівництво і Наглядову раду "Укрзалізниці": тимчасова слідча комісія озвучила рішення

“Відчуття безкарності і власної винятковості, нахабна неповага до всіх, починаючи від залізничників і своєї роботи, закінчуючи парламентом і народом України, бардак і некомпетентність — це короткий опис сьогоднішньої зустрічі членів ТСК з представниками керівництва „Укрзалізниці“ і міністерства інфраструктури”, — вказала Гришина.

Вона, як і решта членів ТСК, обурені поведінкою керівництва міністерства інфратструктури та “Укрзалізниці”, які замість себе на засідання прислали своїх заступників.

“Обидві людини, які безпосередньо відповідають за роботу „Укрзалізниці“ — міністр інфраструктури Владислав Криклій та в.о. Голови правління компанії Іван Юрик — навіть не з’явилися сьогодні на засіданні, направивши своїх підлеглих. Замість Владислава Криклія дистанційно на зв’язок з ТСК вийшов його заступник, який відповідає за цифровізацію та не знає, що збитки „Укрзалізниці“ прямо суперечать поняттю її розвитку, про який він нас запевняв. Водночас Іван Юрик на засідання ТСК направив свого чергового т.в.о. члена правління „Укрзалізниці“ Іван Синяков, який не зміг відповісти по суті на прямі питання народних депутатів, а на прохання назвати свою зарплату — відмовився, бо, бачте, ми були в прямому ефірі і про це могли дізнатися люди. І ми говоримо про службову особу, яка працює в компанії, що на 100% належить державі та цим самим людям”, — наголосила Гришина.

Вона зауважила, що “терпець увірвався”.

“Всі спроби налагодити конструктивний діалог та співпрацю з керівництвом „Укрзалізниці“ і міністерством інфраструктури сьогодні завершені. Віднині ТСК переходить на жорсткий режим. Всім запрошеним на наступні засідання ТСК будуть вручатися не просто повідомлення, а повістки. Неявка без поважної причини буде розцінюватися як перешкоджання роботі слідчої комісії і відповідним чином кваліфікуватися згідно з Кримінальним кодексом України. Це буде стосуватися не тільки тих, хто уникає зі зрозумілих причин засідання ТСК, а й тих, хто провалив всілякі „дорожні карти розвитку“, а тепер намагається сховатися за власним невіглаством, відмовляючись надавати ТСК суспільно-важливу інформацію, в тому числі про зарплати Наглядової ради”, — прокоментувала Гришина.

Вона заявила, що “під враженням від суцільної некомпетентності, зухвалості і шалених збитків державної залізниці”, члени ТСК сьогодні прийняли низку радикальних рішень:



Визнати в.о. Голови правління і членів правління “Укрзалізниці” некомпетентними і такими, що не відповідають займаній посаді .



Звернутися до Кабінету міністрів з вимогою негайно звільнити в.о. Голови правління “Укрзалізниці”, а також членів правління і всіх тимчасово виконуючих обов’язки керівників компанії, які фактично не несуть жодної відповідальності за стан нашої залізниці.



Визнати незадовільною роботу Наглядової ради “Укрзалізниці” і звернутися до Кабміну з вимогою вже зараз, не чекаючи завершення спливу терміну функціонування чинного складу, розпочати пошук компетентних осіб, здатних ефективно управляти державним залізничним активом України.



Привести рівень зарплат членів Наглядової Ради та правління УЗ у відповідність до финансовых показників компанії.



Гришина додала, що всі засідання ТСК транслюватимуться тепер онлайн, окрім тих, де де правоохоронці будуть звітувати про кримінальні провадження, якщо такі взагалі є, бо у ТСК вже є сумніви рузультативності роботи правоохоронців.

Доповнення

Представники ТСК по “Укрзалізниці” напередодні свого засідання зустрілися з керівництвом НАБУ. За підсумком розмови НАБУ визнало неспроможність впоратися з корупцією на українській залізниці.

Довідка

“Укрзалізниця” завершила 2020 рік зі збитком 12 млрд грн. У січні 2021 року у Верховній Раді створили Тимчасову слідчу комісію з питань оцінки критичного стану української залізниці. Очолила ТСК народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина. У межах слідства перевіряється ефективність менеджменту держкомпанії і коефіцієнт корисної дії (KPI) членів Наглядової ради. Окрім того, встановлюються причини зубожіння “Укрзалізниці” і винні особи. Під перевірку підпадають також правоохоронці, які могли проявити бездіяльність і службову недбалість, наглядаючи за державним активом.