Уволить руководство и Наблюдательный совет "Укрзализныци": временная следственная комиссия озвучила решение

“Ощущение безнаказанности и собственной исключительности, наглое неуважение ко всем, начиная от железнодорожников и своей работы, заканчивая парламентом и народом Украины, бардак и некомпетентность — это краткое описание сегодняшней встречи членов ВСК с представителями руководства „Укрзализныци“ и министерства инфраструктуры”, — указала Гришина.

Она, как и остальные члены ВСК, возмущены поведением руководства министерства инфратструктуры и “Укрзализныци”, которые вместо себя на заседание прислали своих заместителей.

“Оба человека, которые непосредственно отвечают за работу „Укрзализныци“ — министр инфраструктуры Владислав Криклий и и.о. Председателя правления компании Иван Юрик — даже не появились на заседании, направив своих подчиненных. Вместо Владислава Криклия дистанционно на связь с ВСК вышел его заместитель, отвечающий за цифровизацию и не знает, что убытки „Укрзализныци“ прямо противоречат понятию ее развития, о котором он нас уверял. В то же время Иван Юрик на заседание ВСК направил своего очередного и.о. члена правления „Укрзализныци“ Ивана Синякова, который не смог ответить по существу на прямые вопросы народных депутатов, а на просьбу назвать свою зарплату — отказался, потому что, видите, мы были в прямом эфире и об этом могли узнать люди. И мы говорим о должностном лице, которое работает в компании, на 100% принадлежащей государству и тем самым людям”, — отметила Гришина.

Она отметила, что “терпение лопнуло”.

“Все попытки наладить конструктивный диалог и сотрудничество с руководством „Укрзализныци“ и министерством инфраструктуры сегодня завершены. Отныне ВСК переходит на жесткий режим. Всем приглашенным на следующие заседания ВСК будут вручаться не просто сообщение, а повестки. Неявка без уважительной причины будет расцениваться как препятствование работе следственной комиссии и соответствующим образом квалифицироваться в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Это будет касаться не только тех, кто избегает по понятным причинам заседание ВСК, но и тех, кто провалил всевозможные „дорожные карты развития“, а теперь пытается спрятаться за собственным невежеством, отказываясь предоставлять ВСК общественно-важную информацию, в том числе о зарплатах Наблюдательного совета”, — прокомментировала Гришина.

Она заявила, что “под впечатлением от сплошной некомпетентности, дерзости и огромные убытков государственной железной дороги”, члены ВСК сегодня приняли ряд радикальных решений:



Признать и.о. Председателя правления и членов правления “Укрзализныци” некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности.



Обратиться в Кабинет министров с требованием немедленно освободить и.о. Председателя правления “Укрзализныци”, а также членов правления и всех временно исполняющих обязанности руководителей компании, которые фактически не несут никакой ответственности за состояние нашей железной дороги.



Признать неудовлетворительной работу Наблюдательного совета “Укрзализныци” и обратиться в Кабмин с требованием уже сейчас, не дожидаясь завершения истечения срока функционирования действующего состава начать поиск компетентных лиц, способных эффективно управлять государственным железнодорожным активом Украины.



Привести уровень зарплат членов Наблюдательного Совета и правления УЗ в соответствие с финансовыми показателями компании.



Гришина добавила, что все заседания ВСК будут транслироваться теперь онлайн, кроме тех, где где правоохранители будут отчитываться об уголовных производства, если такие вообще есть, потому что в ВСК уже есть сомнения о рузультативности работы правоохранителей.

Дополнение

Представители ВСК по “Укрзализныци” накануне своего заседания встретились с руководством НАБУ. По итогам разговора НАБУ признало неспособность справиться с коррупцией на украинской железной дороге.

Справка

“Укрзализныця” завершила 2020 год с убытком 12 млрд грн. В январе 2021 года в Верховной Раде создали Временную следственную комиссию по вопросам оценки критического состояния украинской железной дороги. Возглавила ВСК народный депутат от фракции “Слуга народа” Юлия Гришина. В рамках следствия проверяется эффективность менеджмента госкомпании и коэффициент полезного действия (KPI) членов Наблюдательного совета. Кроме того, устанавливаются причины обнищания “Укрзализныци” и виновные лица. Под проверку подпадают также правоохранители, которые могли проявить бездействие и служебной халатности, наблюдая за государственным активом.