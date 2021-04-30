Уволить руководство и Наблюдательный совет "Укрзализныци": временная следственная комиссия озвучила решение

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Члены Временной следственной комиссии Верховной Рады по оценке критического состояния “Укрзализныци” утвердили сегодня радикальные решения. Об этом сообщила народный депутат от фракции “Слуга народа”, председатель ВСК Юлия Гришина, передает УНН.

“Ощущение безнаказанности и собственной исключительности, наглое неуважение ко всем, начиная от железнодорожников и своей работы, заканчивая парламентом и народом Украины, бардак и некомпетентность — это краткое описание сегодняшней встречи членов ВСК с представителями руководства „Укрзализныци“ и министерства инфраструктуры”, — указала Гришина.

Она, как и остальные члены ВСК, возмущены поведением руководства министерства инфратструктуры и “Укрзализныци”, которые вместо себя на заседание прислали своих заместителей.

“Оба человека, которые непосредственно отвечают за работу „Укрзализныци“ — министр инфраструктуры Владислав Криклий и и.о. Председателя правления компании Иван Юрик — даже не появились на заседании, направив своих подчиненных. Вместо Владислава Криклия дистанционно на связь с ВСК вышел его заместитель, отвечающий за цифровизацию и не знает, что убытки „Укрзализныци“ прямо противоречат понятию ее развития, о котором он нас уверял. В то же время Иван Юрик на заседание ВСК направил своего очередного и.о. члена правления „Укрзализныци“ Ивана Синякова, который не смог ответить по существу на прямые вопросы народных депутатов, а на просьбу назвать свою зарплату — отказался, потому что, видите, мы были в прямом эфире и об этом могли узнать люди. И мы говорим о должностном лице, которое работает в компании, на 100% принадлежащей государству и тем самым людям”, — отметила Гришина.

Она отметила, что “терпение лопнуло”.

“Все попытки наладить конструктивный диалог и сотрудничество с руководством „Укрзализныци“ и министерством инфраструктуры сегодня завершены. Отныне ВСК переходит на жесткий режим. Всем приглашенным на следующие заседания ВСК будут вручаться не просто сообщение, а повестки. Неявка без уважительной причины будет расцениваться как препятствование работе следственной комиссии и соответствующим образом квалифицироваться в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Это будет касаться не только тех, кто избегает по понятным причинам заседание ВСК, но и тех, кто провалил всевозможные „дорожные карты развития“, а теперь пытается спрятаться за собственным невежеством, отказываясь предоставлять ВСК общественно-важную информацию, в том числе о зарплатах Наблюдательного совета”, — прокомментировала Гришина.

Она заявила, что “под впечатлением от сплошной некомпетентности, дерзости и огромные убытков государственной железной дороги”, члены ВСК сегодня приняли ряд радикальных решений:

  • Признать и.о. Председателя правления и членов правления “Укрзализныци” некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности.
  • Обратиться в Кабинет министров с требованием немедленно освободить и.о. Председателя правления “Укрзализныци”, а также членов правления и всех временно исполняющих обязанности руководителей компании, которые фактически не несут никакой ответственности за состояние нашей железной дороги.
  • Признать неудовлетворительной работу Наблюдательного совета “Укрзализныци” и обратиться в Кабмин с требованием уже сейчас, не дожидаясь завершения истечения срока функционирования действующего состава начать поиск компетентных лиц, способных эффективно управлять государственным железнодорожным активом Украины.
  • Привести уровень зарплат членов Наблюдательного Совета и правления УЗ в соответствие с финансовыми показателями компании.

Гришина добавила, что все заседания ВСК будут транслироваться теперь онлайн, кроме тех, где где правоохранители будут отчитываться об уголовных производства, если такие вообще есть, потому что в ВСК уже есть сомнения о рузультативности работы правоохранителей.

Дополнение

Представители ВСК по “Укрзализныци” накануне своего заседания встретились с руководством НАБУ. По итогам разговора НАБУ признало неспособность справиться с коррупцией на украинской железной дороге.

Справка

“Укрзализныця” завершила 2020 год с убытком 12 млрд грн. В январе 2021 года в Верховной Раде создали Временную следственную комиссию по вопросам оценки критического состояния украинской железной дороги. Возглавила ВСК народный депутат от фракции “Слуга народа” Юлия Гришина. В рамках следствия проверяется эффективность менеджмента госкомпании и коэффициент полезного действия (KPI) членов Наблюдательного совета. Кроме того, устанавливаются причины обнищания “Укрзализныци” и виновные лица. Под проверку подпадают также правоохранители, которые могли проявить бездействие и служебной халатности, наблюдая за государственным активом.

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