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Зеленський вимагає посадок крадіїв "Укрзалізниці"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. “Укрзалізниця” скотилася у банкрутство через недолугих керівників і шахрайські схеми. Про це у ході прес-конференції заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Зеленський вимагає посадок крадіїв "Укрзалізниці"

Свого часу підприємство набрало кредитів на сотні мільйонів доларів, уточнив президент.

“Вони брали кредити до мене, при мені цього не було. Брали кредити на 100, 200, 300 мільйонів доларів під 10-12% річних. А заробляла на цьому та чи інша прокладка між окремим банком і „Укрзалізницею“. Тобто, одна з причин банкрутства Укразалізниці — накопичення кредитів за дуже високою відсотковою ставкою. Ось на чому вони заробляли”, — сказав Зеленський.

Президент пообіцяв навести лад в компанії найближчим часом.

“„Укрзалізниця“ — це підприємство-банкрут вже багато років. І тільки силою й посадками там можна навести порядок. У свою чергу керівництво „Укрзалізниці“ буде змінюватися до тих пір, допоки не прийде людина, яка змінить ситуацію на всіх ланках підприємства — з вищої до найнижчої”, — резюмував він.

Доповнення

З січня цього року у Верховній Раді працює Тимчасова слідча комісія з питань оцінки критичного стану “Укрзалізниці”. Очолює ТСК народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина.

За період роботи ТСК з “Укрзалізниці” звільнено голову правління Володимира Жмака та члена правління Іраклі Езугбая. Наприкінці квітня ТСК закликала Кабмін звільнити всіх членів Наглядової Рада та правління “Укрзалізниці”.

Також ТСК звернула увагу на бездіяльність НАБУ, при потуранні якого в “Укрзалізниці” реалізовували різноманітні схеми збагачення. НАБУ своєю чергою заявило про неспроможність боротися з корупцією в “Укрзалізниці”.

За минулий рік НАБУ і САП направили до суду лише одну справу по “Укрзалізниці” і то п’ятирічної давнини. При цьому головний “залізничний” детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов відпрацьовував гранти фонду “Відродження” Джорджа Сороса на тренінгах та лекціях в Clubhouse.

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