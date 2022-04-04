Зеленский посетил Бучу

Детали

"Он осмотрел дорогу с уничтоженной техникой рф и пообщался с местными жителями. Президент заявил, что россия совершила военные преступления и геноцид в Украине", - пишет BBC.

На вопрос корреспондента ВВС, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с россией, он сказал: "Да, потому что Украина должна получить мир. Мы в Европе 21-го века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".

Дополнение

2 апреля советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людей со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева выявили тела погибших мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых российсие варвары пытались сжечь на обочине.