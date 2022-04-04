Зеленський відвідав Бучу

Деталі

"Він оглянув дорогу зі знищеною технікою рф та поспілкувався з місцевими жителями. Президент заявив, що росія скоїла воєнні злочини та геноцид в Україні", - пише BBC.

На запитання кореспондента ВВС, чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир з росією, він сказав: "Так, тому що Україна має здобути мир. Ми в Європі 21-го століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля".

Доповнення

2 квітня радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.

Також біля траси за 20 км від Києва виявили тіла загиблих мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.