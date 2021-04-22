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Зеленский отреагировал на отвод войск РФ от украинской границы

Зеленский отреагировал на отвод войск РФ от украинской границы

Киев  •  УНН

 • 28325 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украина приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию об отводе российских войск от границы с Украиной, передает УНН.

Цитата

"Сокращение войск на нашей границе пропорционально уменьшает напряжение. Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина стремится к миру. Благодарен международным партнерам за поддержку", - написал Зеленский в Twitter.

Добавим

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

В Минобороны РФ объясняли передвижения войск учениями и подчеркивали, что оно никому не угрожает. При этом, по оценкам США, концентрация войск на границе стала максимальной с 2014 года.

Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия "передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ". Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы "повышенная активность вооруженных сил других стран".

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Украинские Национальные Новости

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