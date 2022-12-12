Зеленский ответил на петицию по поводу лишения Бойко звания Героя Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой лишить главу запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко звания Герой Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.
Детали
Петиция набрала 26 802 подписей. Ее автор требует "лишить высокого звания "Герой Украины" Юрия Бойко, лидера запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" и бывшего члена "Партии регионов", поскольку таким образом мы нивелируем значимость этой награды, фактически приравнивая между собой Героев, защищающих независимость нашей страны с теми, кто делал все, чтобы эта независимость исчезла, работая в интересах и в угоду палачу путину".
Зеленский объяснил, что действующее законодательство предусматривает два механизма лишения государственной награды Украины:
1. Согласно закону "О государственных наградах Украины", президент может лишить государственных наград только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом (статья 16);
2. Согласно закону "О санкциях", лишить государственных наград по основаниям, определенным законом, могут в виде персональной санкции в отношении нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агенты кремля: кто из пророссийских политиков до сих пор в Раде
Цитата
"Информирую, что материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия мной как главой государства законного решения по поднятому в петиции вопросу, в Офис президента Украины не поступали. В то же время я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Ю. Бойко и проинформировать о результатах", – говорится в ответе на петицию.
Напомним
Зеленский поддержал петицию о запрещении творческой деятельности россиян в Украине.