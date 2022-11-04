Зеленський підтримав петицію про заборону творчої діяльності росіян в Україні

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Петиція набрала 25 588 підписів. Її автор Анастасія Клименко, запропонувала заборонити росіянам здійснювати на території України будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру, та культури.

Що відповів Зеленський

За його словами, російську культуру активно використовує "пропагандистська машина" держави-агресора.

"Нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи. З урахуванням викладеного та з метою захисту національних інтересів і національного культурного простору мною надіслано петицію прем’єр-міністрові України Д.Шмигалю з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати порушені в ній питання, вжити належних заходів реагування", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Верховна Рада заборонила російську музику в медіа та громадських місцях.