Зеленський підтримав петицію про заборону творчої діяльності росіян в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону громадянам росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні і доручив прем’єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання, повідомляє УНН із посиланням на сайт глави держави.
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Петиція набрала 25 588 підписів. Її автор Анастасія Клименко, запропонувала заборонити росіянам здійснювати на території України будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру, та культури.
Що відповів Зеленський
За його словами, російську культуру активно використовує "пропагандистська машина" держави-агресора.
"Нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи. З урахуванням викладеного та з метою захисту національних інтересів і національного культурного простору мною надіслано петицію прем’єр-міністрові України Д.Шмигалю з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати порушені в ній питання, вжити належних заходів реагування", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Верховна Рада заборонила російську музику в медіа та громадських місцях.