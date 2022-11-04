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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Зеленський підтримав петицію про заборону творчої діяльності росіян в Україні

Зеленський підтримав петицію про заборону творчої діяльності росіян в Україні

Київ • УНН

 • 640957 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону громадянам росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні і доручив прем’єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання, повідомляє УНН із посиланням на сайт глави держави.

Деталі

Петиція набрала 25 588 підписів. Її автор Анастасія Клименко, запропонувала заборонити росіянам здійснювати на території України будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру, та культури.

Що відповів Зеленський

За його словами, російську культуру активно використовує "пропагандистська машина" держави-агресора.

"Нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи. З урахуванням викладеного та з метою захисту національних інтересів і національного культурного простору мною надіслано петицію прем’єр-міністрові України Д.Шмигалю з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати порушені в ній питання, вжити належних заходів реагування", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Верховна Рада заборонила російську музику в медіа та громадських місцях.

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