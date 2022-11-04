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Зеленский поддержал петицию о запрете творческой деятельности россиян в Украине

Зеленский поддержал петицию о запрете творческой деятельности россиян в Украине

Киев • УНН

 • 640953 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам россии осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос, сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Детали

Петиция набрала 25 588 подписей. Ее автор, Анастасия Клименко, предложила запретить россиянам осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры.

Что ответил Зеленский

По его словам, русскую культуру активно использует "пропагандистская машина" государства-агрессора.

"Нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, что закрепляет в Украине российские пропагандистские нарративы. С учетом изложенного и с целью защиты национальных интересов и национального культурного пространства направлена ​​петиция премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать поднятые в ней вопросы, принять надлежащие меры реагирования", – отметил Зеленский.

Напомним

Верховная Рада запретила российскую музыку в медиа и общественных местах.

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