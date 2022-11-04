Зеленский поддержал петицию о запрете творческой деятельности россиян в Украине

Детали

Петиция набрала 25 588 подписей. Ее автор, Анастасия Клименко, предложила запретить россиянам осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры.

Что ответил Зеленский

По его словам, русскую культуру активно использует "пропагандистская машина" государства-агрессора.

"Нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, что закрепляет в Украине российские пропагандистские нарративы. С учетом изложенного и с целью защиты национальных интересов и национального культурного пространства направлена ​​петиция премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать поднятые в ней вопросы, принять надлежащие меры реагирования", – отметил Зеленский.

Напомним

Верховная Рада запретила российскую музыку в медиа и общественных местах.