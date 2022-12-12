Зеленський відповів на петицію щодо позбавлення Бойка звання Героя України

Деталі

Петиція набрала 26 802 підписів. Її автор вимагає "позбавити високого звання "Герой України" Юрія Бойка, лідера забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" та колишнього члена "Партії регіонів", оскільки таким чином ми нівелюємо значимість цієї нагороди, фактично прирівнюючи між собою Героїв, що захищають незалежність нашої країни з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах і на догоду кату путіну".

Зеленський пояснив, що чинне законодавство передбачає два механізми позбавлення державної нагороди України:

1. Згідно із законом "Про державні нагороди України", президент може позбавити державних нагород лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом (стаття 16);

2. Згідно із законом "Про санкції", позбавити державних нагород з підстав, визначених законом, можуть у вигляді персональної санкції щодо нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

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Цитата

"Інформую, що матеріали, які відповідають визначеним законом підставам для прийняття мною як главою держави законного рішення з порушеного у петиції питання, до Офісу президента України не надходили. Водночас я звернувся до прем'єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням вивчити порушене у петиції питання, проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Ю. Бойка та поінформувати про результати", – ідеться у відповіді на петицію.

Нагадаємо

Зеленський підтримав петицію про заборону творчої діяльності росіян в Україні.