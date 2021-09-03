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Зеленский испытывал сильный стресс, для Байдена это была вынужденная встреча - политический психолог

Зеленский испытывал сильный стресс, для Байдена это была вынужденная встреча - политический психолог

Киев  •  УНН

 • 59224 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В последний день лета президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где провел ряд переговоров, а ключевой стала встреча с американским лидером Джо Байденом. Политический психолог Валентин Ким рассказал УНН, о чем на самом деле говорило невербальное поведение двух президентов, и переживаниях, которые были скрыты от всех.

Цитата

“Для Владимира Зеленского вообще во всей коммуникации перед встречей с Байденом, были очень характерными были моменты скованности и напряженности. Это часто проявляется в том, когда человек замыкает контакт рук, то есть хватает сам себя руками, держит рука на руке, кладет их перед собой на стол или прячет под стол, сильно сжимает какие-то предметы в руках. И для президента Зеленского вообще характерно, такое весьма открытое, можно даже сказать честное переживание стресса. Когда Владимир Зеленский переживает стресс, это видно, он его скрывать не умеет. Особенно четко это уже проявилось на встречи с Джо Байденом. Вот там невербальных сигналов говорящих о том, что он волновался и нервничал было хоть отбавляй”, — рассказывает Ким.

Детали

По словам политического психолога, Байден вел себя демонстративно спокойно, а поведение Зеленского было обусловлено контекстом ситуации в которой он находится. Контекстуальный анализ говорит о том что, у Зеленского и Байдена уже есть определенный бэкграунд взаимоотношений, вспоминая даже пленочный скандал и поддержка Дональда Трампа, и этот бэкграунд не играет на руку Зеленскому.

“В этом плане Джо Байден находится в привилегированной позиции, он более сильный президент, более сильной державы, принимающий у себя в гостях президента от которого ему практически ничего не нужно. А Зеленскому нужно очень много. То есть президент Зеленский как и многие предыдущие президенты Украины выступает в роли просителя, а Байден в роли дарителя. И это, хочешь не хочешь, повышает его статус и его доминантное поведение, которое он кстати демонстрировал. Вальяжные неторопливые, широкие жесты, спокойная коммуникация, инициативность в установлении контакта — все это контрастирует с поведением Зеленского: мелкие, частые, дробные жестикуляция, частый взгляд на Джо Байдена, суетливость, неудобная позиция в кресле, неудобная позиция рук, он себе их положил на бедра и это абсолютно неестественная позиция для переговоров, когда твой собеседник закинул ногу на ногу”, — рассказывает он.

Дополним

Валентин Ким, говорит, что поведение украинского президента напоминало студента, который сдал очень-очень тяжелый экзамен. Ему даже была важна не столько оценка этого экзамена, а факт, того, что он сдал.

“Контекст Зеленского понятен, он находится в подчиненном положении. Контекст поведения Байдена обуславливается тем, в какой ситуации и с какими проблемами в настоящее время он сталкивается. У него сейчас колоссальная проблема — это Афганистан. Причем эта проблема началась задолго до него, которую начали ликвидировать до него, а он только вынужден был поставить точку. То есть он завершил то, что начали предыдущие президенты. У него сейчас проблема с массовой эвакуацией, с массовой критикой, обоснованность или необоснованность станет понятной только спустя несколько месяцев или даже лет, а Байдену приходиться заниматься сейчас другими вопросами и встречами”, — поясняет Ким.

По словам психолога, во время встречи у Зеленского и Байдена не было главного — эмпатии, он держался отстраненно. “Зеленский пытался завоевать расположение, но Байден существовал отдельно от этой встречи. Невербальный компонент переговоров — отсутствие взаимоотношения. Это не означает, что Америка перестанет помогать или еще что-то , это просто отсутствие личного контакта”, — говорит он.

Контекст

Ким рассказывает, что для Зеленского международные визиты даются все сложнее, и его поведение разительно отличается от тех, что были в начале.

“Во время первых визитов, мы видели жизнерадостного, оптимистического жизнеутверждающего кандидата в президенты. У него были встречи с главами европейских комиссий, Европарламента, потом встреча в Нормандском формате с Меркель, Макроном, Путиным и тд. Но с тех пор, практически каждая международная встреча заканчивается для Зеленского переживаниями глубочайшего стресса и тревоги, так было во время встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Батуми, с Меркель, как и многие другие встречи, даже с отечественными журналистами, он уже не держит удар, он испытывает подавленные негативные чувства: усталость, гнев, тревогу. Позиция президента Украины для Владимира Зеленского оказывается слишком токсичной. Она стоит ему очень многих сил”, — резюмирует политический психолог.

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