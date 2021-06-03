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Зеленский будет ветировать закон о лжи в декларациях. В ОП дали разъяснения

Киев • УНН

 • 20167 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский будет ветировать закон о лжи в декларациях, который сегодня приняла Верховная Рада, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Зеленский будет ветировать закон о лжи в декларациях. В ОП дали разъяснения

Цитата

"Президент Владимир Зеленский будет ветировать Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" (законопроект № 4651), который приняла Верховная Рада", - говорится в сообщении.

Детали

Глава государства неоднократно отмечал необходимость принятия законопроекта о восстановлении справедливой уголовной ответственности за умышленное непредставление декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений.

"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", - приводит Офис слова глава государства.

Третьего июня депутаты Верховной Рады Украины проголосовали в втором чтении инициированный Президентом законопроект № 4651 в виде, что ослабляет систему декларирования и наказания за уголовные правонарушения в этой сфере.

В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов, во владении членов семьи декларанта. Это даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем. За такие действия декларанты не будут наказаны. Сейчас же такие активы подлежат обязательному декларированию в части тех сведений, которые известны или должны быть известны субъекту декларирования, отметили в Офисе.

Проголосованная норма будет давать возможность недобросовестному декларанту переписывать дорогие машины, квартиры, например, на жену, которая, по его словам, отказывается предоставить ему документы об этом имуществе, а следовательно, не декларировать его. Недобросовестные декларанты будут объяснять это тем, что член семьи якобы не подал информацию в любой форме. И за это декларант не будет привлечен к уголовной ответственности.

"Система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути интеграции с ЕС - безвизовый режим", - добавил Президент.

Кроме того, поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы. Без комплексного изменения подхода к определению степени наказания оно не будет иметь надлежащего сдерживающего эффекта и не будет пропорциональным. За недекларирование имущества чиновниками, несомненно, должна быть установлена справедливая уголовная ответственность, отметили в Офисе.

"Уголовная ответственность за непредставление декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону", - подчеркнул глава государства.

Следует отметить, что Венецианская комиссия по своем заключении от 5 мая 2021 года полностью поддержала инициированные Президентом изменения по установлению наказания за правонарушения, связанные с декларированием, и не высказала никаких замечаний, резюмировали в ОП.

Добавим

Верховная Рада Украины приняла в целом президентский закон № 4651 об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Решение поддержало 307 народных депутатов Украины.

Что было раньше

После спорного решения КСУ об отмене наказания за ложь в декларациях, в декабре прошлого года Рада приняла законопроект об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничение свободы до двух лет за нарушение.

В НАПК тогда отметили, что только если лицо умышленно не задекларирует имущества на более чем 4000 необлагаемых минимумов (~ 8 млн грн), суд может назначить наказание в виде ограничения (но не лишения) свободы на срок до 2 лет. Во время ограничения свободы коррупционер будет находиться не в тюрьме, а в исправительном центре. Там он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и оставлять центр по разрешению его руководства.

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