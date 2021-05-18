Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно цифровой телесети Multiplex
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая тносительно отдельных мероприятий по обеспечению информационной безопасности. Документ, в частности предусматривает создание в Украине общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.
Цитата:
"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "Об отдельных мерах по обеспечению информационной безопасности", - говорится в указе.
Детали
Так, контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Правительству поручили разработать и утвердить программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения оператором - Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения, находящимся в управлении Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7, предусмотрев привлечение средств в объеме 490,0 млн гривен под государственные гарантии.
Также правительство должно рекомендовать Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания принять меры, направленные на демонополизацию сферы цифрового телевидения и завершения процесса привлечения Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения для выполнения функций оператора цифрового вещания.
Кроме того, решение СНБО содержит предложения по изменению госбюджета на 2021 год, которыми предлагается предусмотреть возможность предоставления государственных гарантий в 2021 году субъектам хозяйствования - резидентам Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства, для нужд государственных заказчиков оборонных закупок:
• Министерству обороны Украины - 15 510,0 млн гривен;
• Министерству внутренних дел Украины - 4000,0 млн гривен;
• Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - 490,0 млн гривен.
Дополнение
Вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что на заседании СНБО приняли решение об усилении сигнала цифрового ТВ по всей Украине. Теперь доступ к украинским каналам будет обеспечен для жителей приграничных территорий.