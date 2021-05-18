Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо цифрової телемережі Multiplex

Цитата:

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки", - йдеться в указі.

Деталі

Так, контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Уряду доручили розробити та затвердити програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови оператором – Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що перебуває в управлінні Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7, передбачивши залучення коштів в обсязі 490,0 млн гривень під державні гарантії.

Також уряд повинен рекомендувати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення вжити заходів, спрямованих на демонополізацію сфери цифрового телебачення та завершення процесу залучення Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення до виконання функцій оператора мережі цифрового мовлення.

Окрім того, рішення РНБО містить пропозиції щодо зміни держбюджету на 2021 рік, якими пропонується передбачити можливість надання державних гарантій у 2021 році суб'єктам господарювання – резидентам України за кредитами (позиками), які залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для потреб державних замовників оборонних закупівель:

• Міністерству оборони України – 15 510,0 млн гривень;

• Міністерству внутрішніх справ України – 4000,0 млн гривень;

• Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – 490,0 млн гривень.

Доповнення

Віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що на засіданні РНБО прийняли рішення щодо посилення сигналу цифрового ТБ по всій Україні. Тепер доступ до українських каналів буде забезпечено для жителів прикордонних територій.



