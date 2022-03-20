Зеленский ввел в действие решение о единой информационной политике во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Рады национальной безопасности и обороны о реализации единой информационной политики в условиях военного положения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.
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"Ввести в действие решение Рады национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что контроль за выполнением решения Рады национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на Секретаря Рады национальной безопасности и обороны Украины.
Согласно решению РНБО от 18 марта установлено, что в условиях военного положения реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности, обеспечение которой реализуется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач на единой информационной платформе стратегической коммуникации - круглосуточном информационном марафоне "Единственные новости #UАразом".
Дополнение
Верховная Рада продлила, введенное 24 февраля военное положение с 26 марта еще на 30 суток.