Зеленский ввел в действие решение о единой информационной политике во время войны

Цитата

"Ввести в действие решение Рады национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что контроль за выполнением решения Рады национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на Секретаря Рады национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно решению РНБО от 18 марта установлено, что в условиях военного положения реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности, обеспечение которой реализуется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач на единой информационной платформе стратегической коммуникации - круглосуточном информационном марафоне "Единственные новости #UАразом".

Дополнение

Верховная Рада продлила, введенное 24 февраля военное положение с 26 марта еще на 30 суток.





