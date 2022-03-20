Зеленський увів у дію рішення про єдину інформаційну політику під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.
Цитата
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану"», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Згідно з рішенням РНБО від 18 березня встановлено, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UАразом".
Доповнення
Верховна Рада продовжила, запроваджений 24 лютого воєнний стан з 26 березня ще на 30 діб.