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Зеленский образовал делегацию Украины для согласования с рф Договора о гарантиях безопасности

Киев • УНН

 • 298441 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантии безопасности нашего государства. Соответствующий указ обнародован на сайте Главы государства, пишет УНН.

Зеленский образовал делегацию Украины для согласования с рф Договора о гарантиях безопасности

Цитата

“Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с российской федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины”, - говорится в тексте указе.

Детали

К делегации входят Давид Арахамия (глава делегации), Андрей Костин, Дмитрий Лубинец, Денис Малюська, Михаил Подоляк, Алексей Резников, Николай Точицкий, Рустем Умеров, Александр Малиновский и Александр Чалый.

Зеленский своим указом разрешил главе делегации:

- вносить по согласованию с Министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации Украины;
- привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Президент также установил утвердить Директивы делегации Украины для участия в переговорах с россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины - они являются тайными.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в переговорах с рф по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

Дополнение

Как писал УНН, на переговорах в Стамбуле на прошлой неделе украинская делегация предложила российской стороне мирный договор. Он предусматривает, в частности, 15-летние консультации для решения вопроса временно оккупированного Крыма.

Также в переговорной группе заявили, что видят среди стран-гарантов безопасности Украины - россию, а Украина согласится на нейтральный статус, которого ранее требовала россия.

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