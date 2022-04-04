Зеленський утворив делегацію України для узгодження з рф договору про гарантії безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі у переговорах з росією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки нашої держави. Відповідний указ оприлюднено на сайті Глави держави, пише УНН.
Цитата
“Утворити делегацію України для участі у переговорах з російською федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України”, - сказано в тексті указі.
Деталі
До делегації входять Давид Арахамія (глава делегації), Андрій Костін, Дмитро Лубінець, Денис Малюська, Михайло Подоляк, Олексій Резніков, Микола Точицький, Рустем Умєров, Олександр Малиновський та Олександр Чалий.
Зеленський своїм указом дозволив главі делегації:
- вносити за погодженням з Міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України;
- залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.
Президент також установив затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах з росією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України – вони є таємними.
Уряду доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із участю делегації України у переговорах з рф з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України.
Доповнення
Як писав УНН, на переговорах у Стамбулі минулого тижня українська делегація запропонувала російській стороні мирний договір. Він передбачає, зокрема, 15-річні консультації для вирішення питання тимчасово окупованого Криму.
Також у переговорній групі заявили, що вбачають серед країн-гарантів безпеки України – росію, а Україна погодиться на нейтральний статус, якого раніше вимагала росія.