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Зеленский создал делегацию для участия в заседании Украинско-американской рабочей группы

Киев • УНН

 • 19298 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в заседании Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля. Об этом говорится в президентском указе №420/2019 от 21 июня, передает УНН.

Зеленский создал делегацию для участия в заседании Украинско-американской рабочей группы

"Образовать делегацию Украины для участия в заседании Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля (24 - 25 июня 2019, г. Вашингтон, США)", - говорится в указе.

В делегацию вошли:
- Владимир Журба - эксперт Службы безопасности Украины;
- Максим Комисаров - начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины;
- Андрей Минаков- начальник отдела экспортного контроля Публичного акционерного общества "Мотор Сич" (по согласованию);
- Владимир Михеев - заместитель Председателя Государственного космического агентства Украины;
- Екатерина Павлова - начальник отдела по международному сотрудничеству и связям с общественностью Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения;
- Маргарита Раец - начальник отдела развития и международного сотрудничества Государственной корпорации "Украинское государственное объединение "Радон" (по согласованию);
- Максим Самусевич - заместитель начальника управления - начальник отдела 3 вопросам европейской и евроатлантической интеграции управления международного сотрудничества и европейской интеграции Департамента стратегического планирования и европейской интеграции Администрации Государственной пограничной службы Украины;
- Александр Таран - заместитель руководителя службы - начальник управления по вопросам военно-технического сотрудничества и экспортного контроля службы по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Владимир Ткачук - начальник управления международного военного сотрудничества департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности Министерства экономического развития и торговли Украины;
- Геннадий Тонкошкур - советник отдела военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины;
- Игорь Шеремета - начальник управления военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

Также Президент поручил Министерству иностранных дел Украины утвердить указания делегации Украины для участия в заседании рабочей группы.

Кабинету министров Украины Президент поручил обеспечить в установленном порядке участие В.Журбы, М.Комисарова, В.Михеева, К.Павлова, М.Самусевича, А.Тарана, В.Ткачука, И.Шереметы (отправляются с 23 по 27 июня 2019 года) в заседании Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский накануне отменил более 129 указов.

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