Зеленський утворив делегацію для участі у засіданні Українсько-американської робочої групи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у засіданні Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю. Про це йдеться у президентському указі №420/2019 від 21 червня, передає УНН.
“Утворити делегацію України для участі у засіданні Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю (24 — 25 червня 2019 року, м. Вашингтон, Сполучені Штати Америки)”, — йдеться в указі.
До делегації увійшли:
— Володимир Журба— експерт Служби безпеки України;
— Максим Комісаров— начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України;
— Андрій Мінаков— начальник відділу експортного контролю Публічного акціонерного товариства “Мотор Січ” (за згодою);
— Володимир Міхеєв — заступник Голови Державного космічного агентства України;
— Катерина Павлова — начальник відділу з міжнародного співробітництва та зв’язків з громадськістю Державного агентства України з управління зоною відчуження;
— Маргарита Раєць — начальник відділу розвитку та міжнародного співробітництва Державної корпорації “Українське державне об’єднання “Радон” (за згодою);
— Максим Самусевич — заступник начальника управління — начальник відділу 3 питань європейської та євроатлантичної інтеграції управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції Адміністрації Державної прикордонної служби України;
— Олександр Таран — заступник керівника служби — керівник управління з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю служби з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва Апарату Ради національної безпеки і оборони України;
— Володимир Ткачук — начальник управління міжнародного військового співробітництва департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
— Геннадій Тонкошкур — радник відділу військово-технічного співробітництва та експортного контролю Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України;
— Ігор Шеремета — начальник управління військово-технічного співробітництва та експортного контролю Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.
Також президент доручив Міністерству закордонних справ України затвердити вказівки делегації України для участі у засіданні робочої групи.
Кабінету Міністрів України Президент доручив забезпечити в установленому порядку участь В.Журби, М.Комісарова, В.Міхеєва, К.Павлової, М.Самусевича, О.Тарана, В.Ткачука, І.Шеремети (відряджаються з 23 по 27 червня 2019 року) у засіданні Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський напередодні скасував понад 129 указів.