Зеленский в парламенте Швеции: война в Украине – вызов для европейской системы безопасности

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“россия пошла войной против Украины, потому что рассчитывает пойти дальше в Европу. Рассчитывает уничтожать свободу дальше в Европе. Это фундаментальный вызов для европейской системы безопасности. Посмотрите пожалуйста на то, что российские военные уже наделали в нашем государстве. 8 лет войны на востоке. Оккупация Крыма. Это репрессии. Пытки людей, подавление любых проявлений свободы и разнообразия”, - заявил глава государства.

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Он подчеркнул, что если бы Украина не устояла - то это означало бы, что проиграло все, и в опасности оказалась бы Европа.

Президент также подчеркнул, что российские пропагандисты уже обсуждают в эфирах государственного телевидения, как россия оккупирует, в том числе, и остров Готланд, который принадлежит Швеции, и как будет удерживать его под своим контролем десятилетиями.

“Показывают это русским на карте, демонстрируют направления наступления... Вы спросите с какой это целью? Говорят, что для россии будет выгодным - разместить на Готланде противовоздушную оборону и военную базу. Для прикрытия захвата государств Балтии”, - подчеркнул Зеленский.

Добавим

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией.



