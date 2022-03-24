Зеленський у парламенті Швеції: війна в Україні – виклик для європейської системи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. росія почала війну проти України, бо розраховує піти далі в Європу та знищувати свободу там. Це фундаментальний виклик для європейської системи безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до парламенту Швеції, пише УНН.
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“росія пішла війною проти України, бо розраховує піти далі в Європу. Розраховує знищувати свободу далі в Європі. Це фундаментальний виклик для європейської системи безпеки. Перегляньте будь ласка на те, що російські військові вже наробили у нашій державі. 8 років війни на сході. Окупація Криму. Це репресії. Катування людей, придушення будь-яких проявів свободи і різноманітності”, - заявив глава держави.
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Він наголосив, що якщо б Україна не встояла - то це означало би, що програло все, та у небезпеці опинилася б Європа.
Президент також наголосив, що російські пропагандисти вже обговорюють в ефірах державного телебачення, як росія окупує, зокрема, і острів Готланд, який належить Швеції, і як утримуватиме його під своїм контролем десятиліттями.
“Показують це росіянам на мапі, демонструють напрямки наступу... Ви запитаєте з якою це метою? Кажуть, що для Росії буде вигідним – розмістити на Готланді протиповітряну оборону і військову базу. Для прикриття захоплення держав Балтії”, - наголосив Зеленський.
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Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде переговори про гарантії безпеки із США, Великою Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною.