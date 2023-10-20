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Зеленский в Херсоне провел совещание с Залужным и военными: в фокусе - Авдеевское, Купянское направления и юг

Киев • УНН

 • 350640 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсоне провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и военными, где обсудили ситуацию на фронте в районе Авдеевки, на Купянском направлении и на юге, пишет УНН.

Зеленский в Херсоне провел совещание с Залужным и военными: в фокусе - Авдеевское, Купянское направления и юг

Цитата

"Херсонская область. Совещание с военными – особый формат. Ключевой вопрос – ситуация на основных направлениях фронта. Наши оборонительные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг", - написал Зеленский в соцсетях.

Детали

Как сообщили в ОП, Президент провел совещание с военным командованием по ситуации на ключевых направлениях боевых действий в Херсоне. В частности, в совещании приняли участие: Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Юрий Содоль, командующий ОСУВ «Одесса» Андрей Гнатов.

Глава государства заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ об общей оперативной ситуации на передовой, обеспечении украинских защитников оружием и боеприпасами.

"Президенту доложили об оборонительных действиях на Авдеевском направлении и неудачных попытках штурмов со стороны противника, которые привели к рекордным потерям в живой силе и технике российского агрессора. Участники совещания также подробно проанализировали ситуацию на Купянском направлении. Кроме того, Владимир Зеленский и командующие предметно обсудили текущие операции украинских защитников на юге", - отметили в ОП.

Напомним

Зеленский в Херсонской области провел совещание с пограничниками.

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