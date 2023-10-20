Зеленський у Херсоні провів нараду з Залужним і військовими: у фокусі - Авдіївський, Куп'янський напрямки та південь
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Херсоні провів нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і військовими, де обговорили ситуацію на фронті у районі Авдіївки, на Куп'янському напрямку та на півдні, пише УНН.
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"Херсонщина. Нарада з військовими – особливий формат. Ключове питання – ситуація на основних напрямках фронту. Наші оборонні дії. Авдіївка. Куп’янський напрямок. Південь", - написав Зеленський у соцмережах.
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Як повідомили в ОП, Президент провів нараду з військовим командуванням щодо ситуації на ключових напрямках бойових дій у Херсоні. Зокрема, у нараді взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України Юрій Содоль, командувач ОСУВ «Одеса» Андрій Гнатов.
Глава держави заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ щодо загальної оперативної ситуації на передовій, забезпечення українських захисників зброєю та боєприпасами.
"Президенту доповіли про оборонні дії на Авдіївському напрямку та невдалі спроби штурмів з боку противника, які призвели до рекордних втрат у живій силі й техніці російського агресора. Учасники наради також докладно проаналізували ситуацію на Куп'янському напрямку. Крім того, Володимир Зеленський і командувачі предметно обговорили поточні операції українських оборонців на півдні", - зазначили в ОП.
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