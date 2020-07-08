Зеленский в Черновцах пообщался с медиками, которые первыми в Украине столкнулись с COVID-19

КИЕВ. 8 июля. УНН. Во время рабочей поездки на Буковину Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с медиками Черновицкой областной клинической больницы, которые первыми в Украине столкнулись с COVID-19 и стали на борьбу с недугом и заявил, что государство будет делать все, чтобы врачи были защищены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.