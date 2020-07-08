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Зеленский в Черновцах пообщался с медиками, которые первыми в Украине столкнулись с COVID-19

Зеленский в Черновцах пообщался с медиками, которые первыми в Украине столкнулись с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 30441 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Во время рабочей поездки на Буковину Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с медиками Черновицкой областной клинической больницы, которые первыми в Украине столкнулись с COVID-19 и стали на борьбу с недугом и заявил, что государство будет делать все, чтобы врачи были защищены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

Так, Зеленский отметил мужество, стойкость и профессионализм медиков в противостоянии эпидемии коронавируса и вручил им государственные награды и ценные подарки.

"Самая сложная работа, так получилось в этом году, выпала врачам нашей страны - бороться с большой болезнью. В такие сложные времена мы еще больше понимаем, насколько ваша профессия важна для каждого украинца, сейчас это каждый испытал на себе", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что, к сожалению, в спокойные времена врачам не уделяли достойного внимания.

"Сейчас мы делаем и будем делать все, чтобы вы были и социально, и материально защищены", - отметил Глава государства.

Зеленский высоко оценил уровень работы врачей медицинского учреждения. Он отметил, что Черновицкая область получила мощный удар от COVID-19.

"Когда в некоторых областях был "штиль", никто не видел угрозы, ходили без масок, без других средств защиты от COVID-19, в Черновицкой области была волна, которая сносила все, и вы ее выдержали", - отметил Глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил врачей, которые сохранили жизнь украинцам.

"Уверен, что благодаря вас, я благодарю всех врачей, медсестер, водителей скорых, которые тоже помогали вам бороться с COVID-19. Но расслабляться нельзя. Эта борьба еще не закончена, и мы как граждане Украины на вас очень рассчитываем", - подчеркнул Президент.

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук также поблагодарил медиков за спасение жизней во время борьбы с коронавирусной болезнью.

Напомним, Зеленский на Буковине посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу.

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