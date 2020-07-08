Зеленський у Чернівцях поспілкувався з медиками, які першими в Україні зіткнулися з COVID-19

КИЇВ. 8 липня. УНН. Під час робочої поїздки на Буковину Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з медиками Чернівецької обласної клінічної лікарні, які першими в Україні зіткнулися з COVID-19 і стали на боротьбу з недугою й заявив, що держава робитиме все, щоб лікарі були захищені. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОП.