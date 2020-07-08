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Зеленський у Чернівцях поспілкувався з медиками, які першими в Україні зіткнулися з COVID-19

Зеленський у Чернівцях поспілкувався з медиками, які першими в Україні зіткнулися з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Під час робочої поїздки на Буковину Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з медиками Чернівецької обласної клінічної лікарні, які першими в Україні зіткнулися з COVID-19 і стали на боротьбу з недугою й заявив, що держава робитиме все, щоб лікарі були захищені. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОП.

Так, Зеленський відзначив мужність, стійкість і професійність медиків у протистоянні епідемії коронавірусу та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

“Найскладніша робота, так вийшло в цьому році, випала лікарям нашої країни — боротися з великою хворобою. У такі складні часи ми ще більше розуміємо, наскільки ваша професія важлива для кожного українця, зараз це кожен відчув на собі”, — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що, на жаль, у спокійні часи лікарям не приділяли гідної уваги.

“Зараз ми робимо й будемо робити все, щоб ви були й соціально, і матеріально захищені”, — зауважив Глава держави.

Зеленський високо оцінив рівень роботи лікарів медичного закладу. Він зазначив, що Чернівецька область зазнала найпотужнішого удару від COVID-19.

“Коли у деяких областях був „штиль“, ніхто не бачив загрози, ходили без масок, без інших засобів захисту від COVID-19, у Чернівецькій області була хвиля, яка зносила все, і ви її витримали”, — зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував лікарям, які зберегли життя українців.

“Впевнений, що дякуючи вам, я дякую всім лікарям, медсестрам, водіям швидких, які теж допомагали вам боротися з COVID-19. Але розслаблятися не можна. Ця боротьба ще не закінчена, і ми як громадяни України на вас дуже розраховуємо”, — наголосив Президент.

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук також подякував медикам за порятунок життів під час боротьби з коронавірусною хворобою.

Нагадаємо, Зеленський на Буковині відвідав новий перинатальний центр і привітав першу породіллю.

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