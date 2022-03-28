Зеленский и Трюдо провели телефонные переговоры: обсудили санкционное давление на россию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В понедельник, 28 марта, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо сотрудничество в сфере обороны и санкционное давление на россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.
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"Обсудил с Джастином Трюдо сотрудничество Украины и Канады в сфере обороны и санкционного давления на россию. Проинформировал о преступлениях рф и ход переговорного процесса. Благодарен за готовность рассмотреть дополнительную макрофинансовую помощь для Украины", - говорится в сообщении.
Напомним
Зеленский обсудил с премьер-министром Италии гарантии безопасности для Украины.