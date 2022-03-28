Зеленський та Трюдо провели телефонні перемовини: обговорили санкційний тиск на росію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У понеділок, 28 березня, президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо співпрацю у сфері оборони та санкційний тиск на росію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Зеленського.
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"Обговорив із Джастіном Трюдо співпрацю України й Канади у сфері оборони та санкційного тиску на росію. Поінформував про злочини рф та перебіг переговорного процесу. Вдячний за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії безпекові гарантії для України.