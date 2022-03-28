Зеленський та Трюдо провели телефонні перемовини: обговорили санкційний тиск на росію

КИЇВ. 28 березня. УНН. У понеділок, 28 березня, президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо співпрацю у сфері оборони та санкційний тиск на росію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Зеленського.