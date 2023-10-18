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Зеленский и премьер Норвегии договорились начать переговоры по соглашению о гарантиях безопасности

Киев • УНН

 • 239575 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере укрепление противовоздушной обороны. Также они договорились начать переговоры по двустороннему документу о гарантиях безопасности на основе Вильнюсской декларации G7, передает УНН.

Зеленский и премьер Норвегии договорились начать переговоры по соглашению о гарантиях безопасности

Цитата

«Провел разговор с Йонасом Гаром Стере, чтобы поблагодарить Норвегию за недавний пакет военной помощи, а также за долгосрочную поддержку. Мы договорились начать переговоры по двустороннему документу о гарантиях безопасности на основе Вильнюсской декларации G7», - сообщил Зеленский.

Зеленский отметил, что они также обсудили развитие событий на фронте и приоритетные оборонные потребности Украины.

«Обсудили дальнейшее укрепление наших воинов, в частности противовоздушную оборону для защиты критической инфраструктуры и Черноморского зернового коридора», - написал Зеленский в Telegram.

Кроме того, они особое внимание уделили Ближнему Востоку.

«Мы согласились, что дальнейшая эскалация неприемлема, и призвали все стороны избегать жертв среди гражданского населения», - сообщил Зеленский.

Дополнение

Украина и Швеция договорились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в развитие Вильнюсской декларации G7.

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